Telegiornali della sera, gli orari dei più seguiti

Tornare a casa significa riposarsi, prepare la cena e rilassarsi davanti alla televisione. È vero che abbiamo Internet, i social network e l'informazione non ci manca ma un'occhiata ai telegiornali della sera accompagna la visione dei programmi, serie TV, film e talk show preferiti. Con questa guida, raccogliamo gli orari dei telegiornali più seguiti. Analizzeremo Rai, Mediaset e LA 7 grazie a questo sito: www.oggiintv.eu

Telegiornali della Rai e programmi di attualità della settimana

Iniziamo dai telegiornali della Rai. Ogni canale ha la sua redazione con programmi e argomenti diversi, in più vengono trasmesse delle edizioni di Rai News 24, soprattutto dopo film e programmi di prima e seconda serata.

Su Raiuno, il TG1 trasmette notizie con edizione ogni ora partendo dalle 7 del mattino. Di sera, l'orario fisso è alle 20.00, edizione di trenta minuti tra l'eredità e i soliti ignoti. C'è un'edizione flash, di 60 minuti, anche dopo il film di prima serata, trasmessa negli spazi pubblicitari di Porta a Porta, prima o dopo.

Su Raidue l'informazione serale inizia prima di cena, alle 18.10 con una versione Flash e L.I.S del TG2. Questa edizione è seguita da un'altra versione del TG alle 18.15 e dallo Sport Sera, durata 18 minuti. Alle 18.48 c'è Meto 2.

Il TG2 di prima serata è alle 20.30, alle 21 c'è TG2 Post, una rubrica informativa con il direttore Gennaro Sangiuliano.

Su Raitre i programmi di informazione e attualità sono davvero tanti, chi vuole seguire notizie regionali e dibattiti è sul canale giusto. Ecco gli orari del TG3: l'informazione inizia alle 18.55 con Meteo 3, segue il telegiornale serale alle 19.00, dura trenta minuti. Alle 20.00 inizia Blob, la mezzora prima è dedicata a TG Regione, due edizioni: 19.30 e 19.51.

Telegiornali di Mediaset e talk show più seguiti

Passiamo alla Mediaset, con i suoi canali principali tra serie tv e talk show.

Su Canale Cinque, il telegiornale (TG5) segue Avanti un Altro, l'orario quindi è dalle 20 alle 20.35. E' seguito dal meteo e da Striscia la Notizia che inizia alle 20.40 e finisce alle 21.46.

Su Italia Uno troviamo Studio Aperto, la sera è dalle 18.30 alle 19.00. Il martedì, dopo The O.C. e C.S.I è seguito da Le Iene Show dalle 21.13.

Rete 4 ha raggruppato i suoi migliori talk show politici in questo canale. Il TG4 serale è alle 18.57 e si conclude alle 19.38. Dopo il telefilm, Tempesta d'Amore, alle 20.30 inizia Stasera Italia News.

La7: telegiornali e programmazioni serali di attualità

Su La7 ogni sera c'è un dibattito televisivo con ospiti della politica da ascoltare. Il TG di La7 è alle ore 20.00, è diretto da Enrico Mentana. Segue alle 20.35, Otto e Mezzo di Lilli Gruber con Elsa Fornero, Antonio Padellaro e Stefano Massini.

Nove, programmi di attualità e telegiornali

Concludiamo con Nove, canale che ha arricchito la sua offerta con programmi di attualità e informazioni innovativi.

L'Assedio è lo storico programma di Daria Bignardi, rimane lo stile dell'intervista diretta ai personaggi, senza sconti e filtri. Potete seguire gli episodi e le interviste in streaming su DPlay. Il secondo programma da seguire è Sono le venti, è una trasmissione di approfondimento condotta da Peter Gomez. Il programma è in onda di sera da lunedì a venerdì, può essere visto in streaming su DPlay recuperando le puntate perse. Maurizio Crozza è presente su Nove da molto tempo con i suoi sketch, imitazioni, monologhi sull'attualità e la politica.