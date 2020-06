La Sicilia a portata di volo: l'estate 2020 decollerà dalla vicina Cuneo per Trapani

Trapani, una delle rotte più gettonate e richieste dal bacino d’utenza cuneese, ritorna ad essere servita dal 10 Luglio con Albastar. Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza.

Con Stabile Organizzazione in Italia, il vettore è stato fondato dal 2009 grazie all’intraprendenza di imprenditori italiani e britannici, con l’obiettivo di offrire servizi aerei on-demand in collaborazione con i maggiori tour operator europei. Nel corso di dieci anni di attività, Albastar è diventato un punto di riferimento per il mercato italiano, offrendo un modello di business flessibile, che prevede collegamenti di linea, charter, leisure e religiosi.

Isole Baleari, Isole Canarie, Isole Greche, Isole Azzorre, Mar Rosso, Capitali Europee, Medio Oriente, Città e Isole Italiane, mete di pellegrinaggio rappresentano il network del vettore spagnolo dal cuore italiano, che questa estate 2020 decollerà da Cuneo per Trapani, con nuovi collegamenti di linea operativi dal 10 luglio al 7 settembre grazie ad un operativo settimanale che già dopo tre settimane dall’inizio delle operazioni raddoppierà assicurando all’utenza una doppia frequenza tutti i venerdì e lunedì.

I collegamenti saranno operati con una flotta di Boeing 737-800 configurati a 189 posti in classe unica. Tariffe da Euro 49,90 a tratta, bagaglio incluso. I biglietti sono acquistabili sul sito www.albastar.es oppure contattando il call center (multilingue con sede in Italia) al numero 39 095 311 503, mail callcenter@albastar.es. E’ possibile prenotare anche presso le agenzie di viaggio tradizionali e online travel agency.