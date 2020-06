La rete d'impresa 'Sanremo On' lancia l'iniziativa 'Fai rumore': una campagna promozionale da 60mila euro (Video)

La rete di impresa 'Sanremo On' ha lanciato una nuova iniziativa dopo il 'lock down' da poco terminato. Si tratta di una campagna promozionale alla quale parteciperanno tutti i soci, già pensata nel mese di marzo lavorando insieme per una campagna pubblicitaria in particolare sui social network.

"Lo facciamo per rispondere a questa crisi economica, pensando di reagire ed investendo denaro per le nostre imprese ma anche per tutta la città". Lo ha detto il presidente di 'Sanremo On', Roberto Berio. "Abbiamo voluto utilizzare 'Sanremo fai rumore' come slogan dell'iniziativa pensando alla canzone vincitrice del Festival. Avremo un logo insieme al Comune, che farà una sua campagna. Vogliamo dedicare questa iniziativa a Romeo Giacon, che prima della sua scomparsa aveva fatto realizzare un filmato".