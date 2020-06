Incendi a Taggia: sosta selvaggia e controlli sulla rete idrica, Napoli presenta una mozione

Gli incendi di questi giorni a Taggia hanno fatto emergere alcune problematiche, al centro di una mozione presentata dal consigliere comunale Luca Napoli. L'esponente de 'Il Passo Giusto', vigile del fuoco discontinuo, ha partecipato in prima linea alle operazioni di spegnimento sia in piazza Spinola che in via Littardi.



Napoli ha chiesto all'amministrazione comunale un impegno per migliorare la sicurezza. “I troppi veicoli in divieto di sosta nel vallone Santa Lucia hanno impedito all'autobotte dei pompieri di avvicinarsi al luogo dell'accaduto. Poi, per fortuna un vigile del fuoco in pensione ha indicato un punto dove collegarsi e realizzare una seconda linea d'attacco per l'incendio dall'alto. La prima linea, era garantita da piazza Gastaldi, dove grazie agli ultimi lavori sono stati posizionati anche nuovi idranti" - racconta il consigliere comunale.



“Il problema principale e ben noto in quella zona riguarda però il malcostume di continuare a posteggiarsi in divieto di sosta. - aggiunge Napoli - C'è bisogno che la Polizia Locale intervenga con lo street control, programmando dei controlli a sorpresa. Avvisare la popolazione non serve. Queste verifiche in orario serale o notturno sarebbero utili a scoraggiare gli abitanti a posteggiare in divieto di sosta”.



Due incendi a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Una fatalità che ha portato il consigliere di minoranza ad un'ulteriore analisi: “Quanto successo negli ultimi giorni deve farci riflettere. E' indispensabile avere una rete antincendio funzionante ed efficiente per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. Bisogna che questi punti idrici funzionino ma siano anche facilmente individuabili. Taggia, ha una rete di sottoservizi dedicati con idranti e bocchette antincendio ma dobbiamo pensare che in un'emergenza, dove intervenire in modo tempestivo è fondamentale, non ci sia sempre qualcuno del luogo che conosca con precisione tutti i punti dove potersi collegare per portare l'acqua dove serve”.



“Senza polemica propongo all'amministrazione comunale di avviare uno screening della rete idrica antincendio, con una verifica funzionale dei punti, la georeferenziazione, l'elenco con idonei supporti topografici e digitali. Sarebbe opportuno realizzare un'apposita cartellonistica per indicare e rendere facilmente individuabili i numerosi punti antincendio presenti” - conclude Luca Napoli.