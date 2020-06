Ventimiglia: Confesercenti conferma: "Il Prefetto ci ha scritto che la decisione sul mercato spetta all'Amministrazione"

“Avevamo inviato una lettera al Prefetto, nella quale chiedevamo un sollecito per decidere se e come far riprendere il mercato del venerdì e, invece, ci hanno risposto che la decisione spetta al Sindaco”.

Interviene in questo modo la Confesercenti della nostra provincia, in relazione alla ripresa o meno del mercato del venerdì nella città di confine, rimasto l’unico ancora al ‘palo’. Nei giorni scorsi, in un’intervista al nostro giornale, il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ci aveva confermato di aver presentato come Amministrazione un progetto per ‘allargare’ la sede mercatale e, in questo modo, poter osservare le disposizioni previste per limitare assembramenti e vicinanze tra i banchi.

Il Comune, infatti, è ancora in attesa del pronunciamento della Prefettura che, invece, secondo quanto affermato dalla dirigenza della Confesercenti, avrebbe rimandato la palla all’Amministrazione di Ventimiglia. Ora, naturalmente, cresce l’attesa per capire quali decisioni verranno prese e, sulla graticola attendono gli ambulanti.