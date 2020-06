Sanremo: la 2E del Liceo Scientifico porta la Liguria tra i migliori del concorso Matematica senza Frontiere

Finalmente la Liguria e tornata nella classifica dei migliori risultati nazionali di Matematica senza Frontiere. Il brillante risultato è stato ottenuto dalla 2E scientifico del Liceo “G.D. Cassini”.

In questo periodo, surreale e difficile per gli studenti italiani, i ragazzi del “Cassini” si sono messi in gioco partecipando alla competizione che necessariamente si è svolta on-line. Si sono organizzati utilizzando tutte le risorse che la Didattica a Distanza ha messo a loro disposizione e sono riusciti a collaborare in modo efficace e a risolvere brillantemente i problemi loro proposti.

“E’ stata un’occasione per sentirci uniti anche se distanti, per rafforzare lo spirito di classe e fare gruppo” questo è il commento di Ilaria, Lara, Xavier, Francesco, Beatrice, Gloria, Sophie, Gaia C., Marta, Vittoria, Polo Claudio, Lorenzo, Martina, Gaia P., Tommaso, Julia, Lisa, Aurora, Fabio, Yasmine, Iolanda, Morena e Kristel che concludono l’anno scolastico con una grande soddisfazione.