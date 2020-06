Ventimiglia: dieci multe in due giorni a chi non indossava la mascherina nei luoghi chiusi

Serie di multe della Polizia Municipale nelle ultime ore, per l’inosservanza dell’uso delle mascherine. Gli agenti ne hanno elevate sei ieri e quattro oggi a chi, soprattutto nei negozi, non indossavano regolarmente il dispositivo di protezione che è obbligatorio nei luoghi chiusi.

Gli stessi agenti hanno comminato quattro sanzioni ad altrettanti proprietari di cani che avevano liberato gli animali sulle spiagge, dove non è ovviamente consentito. Altri due sono stati multati perché facevano fare i bisogni nelle aiuole. Il Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, ha confermato che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni: “Dobbiamo essere attenti – ha detto – per non far deturpare il territorio e, per quanto riguarda le mascherine, tutti devono indossarle nei luoghi chiusi”.