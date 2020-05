Sportelli Immigrazione, armi, passaporti e licenze: ecco gli orari e le modalità di accesso a Imperia, Sanremo e Ventimiglia

A seguito dell’emergenza coronavirus, per consentire a tutti gli utenti un accesso ordinato ed in sicurezza agli sportelli della provincia, si comunicano i nuovi orari e le modalità di accesso a partire da lunedì prossimo.

Questura di Imperia - Sportello Immigrazione : dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Sono ricevuti in via prioritaria tutti gli utenti che hanno una prenotazione, che potrà essere richiesta all’indirizzo pec: immig.quest.im@pecps.poliziadistato.it. Richieste di informazioni o situazioni di urgenza dovranno essere preferibilmente inviate alla medesima mail. Eventuali richieste urgenti presentate direttamente allo sportello saranno valutate dal personale addetto nei limiti dei posti disponibili per ogni giornata di apertura.

Sportelli amministrativi (passaporti, armi e licenze) : dal Lunedì al Venerdì: dalle 9.00 alle 12.00; Mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30. Al fine di evitare lunghe attese o code, tutti gli utenti sono invitati a registrarsi ed utilizzare il sistema https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, procedura che consente di scegliere giorno ed ora per la presentazione della pratica di passaporto allo sportello. Per prenotare il ritiro degli atti pronti relativi a passaporti e licenze chiamare il numero 0183-795531/514 mentre, per quanto concerne quelli inerenti alle armi, chiamare il numero 0183-795586. Sullo stesso sito è inoltre possibile inoltrare online la richiesta di autorizzazione all’espatrio dei minori di anni 14 che devono essere accompagnati da persone diverse dai genitori (cd. dichiarazione di accompagnamento) e prenotare direttamente giorno ed ora della consegna. Richieste di informazioni o situazioni di urgenza dovranno essere preferibilmente inviate alla pec: ammin.quest.im@pecps.poliziadistato.it

Commissariato P.S. di Sanremo - Sportello Immigrazione : lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Sono ricevuti in via prioritaria tutti gli utenti che hanno una prenotazione, che potrà essere richiesta all’indirizzo mail: comm.sanremo.im@poliziadistato.it. Richieste di informazioni o situazioni di urgenza dovranno essere preferibilmente inviate alla medesima mail. Eventuali richieste urgenti presentate direttamente allo sportello saranno valutate dal personale addetto nei limiti dei posti disponibili per ogni giornata di apertura.

Sportelli amministrativi (passaporti/armi/licenze ): martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Al fine di evitare lunghe attese o code, tutti gli utenti sono invitati a registrarsi ed utilizzare il sistema https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, procedura che consente di scegliere giorno ed ora per la presentazione della pratica di passaporto allo sportello. Sullo stesso sito è inoltre possibile inoltrare online la richiesta di autorizzazione all’espatrio dei minori di anni 14 che devono essere accompagnati da persone diverse dai genitori (cd. dichiarazione di accompagnamento) e prenotare direttamente giorno ed ora della consegna. Richieste di informazioni o situazioni di urgenza dovranno essere preferibilmente inviate alla mail comm.sanremo.im@poliziadistato.it.

Commissariato P.S. di Ventimiglia - Sportello Immigrazione : lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Sono ricevuti in via prioritaria tutti gli utenti che hanno una prenotazione, che potrà essere richiesta all’indirizzo mail: comm.ventimiglia.im@pecps.poliziadistato.it. Richieste di informazioni o situazioni di urgenza dovranno essere preferibilmente inviate alla medesima mail. Eventuali richieste urgenti presentate direttamente allo sportello saranno valutate dal personale addetto nei limiti dei posti disponibili per ogni giornata di apertura.