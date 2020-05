Cos'è Ethers e come si acquistano Ethers?

Etherum non è una semplice alternativa al Bitcoin stesso, ma è una piattaforma che sfrutta la tecnologia blockchain (utilizzata anche da Bitcoin) non solo per offrire un altro metodo di pagamento alternativo simile a Bitcoin, Ether, ma è una piattaforma di sviluppo software che aiuta a la creazione di sistemi di criptovaluta che condividono una blockchain, meglio nota come blockchain, in cui i documenti immessi non possono essere modificati o cambiati mai.

Ma se quello che ti interessa è sapere se Ethereum è un'alternativa a Bitcoin, la risposta è no. L'alternativa a Bitcoin che Ethereum ci offre si chiama Ether, una piattaforma a parte il progetto Ethereum di cui ti parleremo di seguito in modo da sapere come funziona e come acquistare Ethereum.

Cos'è Ethereum?

I contratti smart, come regola generale, includono una transazione finanziaria, agiscono in modo trasparente per entrambe le parti e il loro funzionamento è molto simile al codice di programmazione se viene adoperato. Se ciò accade è necessario anche per fare altre operazioni. Tutte queste informazioni si riflettono nella blockchain, un record inalterabile in cui si riflettono tutte le operazioni, sia per la vendita o l'acquisto di valute, contratti smart... Le informazioni archiviate nella blockchain della piattaforma sono accessibili a tutti ed è disponibile su tutti i computer che compongono la rete Ethereum. Il funzionamento della blockchain di Bitcoin è praticamente lo stesso, ma registra solo i dati delle transazioni, poiché le possibilità offerte da questa tecnologia non sono state ampliate.

Cosa è Ether?

La piattaforma Ethereum non è una valuta in sé. Ether è la valuta della piattaforma Ethereum e con la quale le persone possono effettuare pagamenti per beni o servizi. Ether è un'altra delle criptovalute disponibili sul mercato che sono state lanciate per competere con i Bitcoin, ma a differenza di quest'ultimo, Ether è incluso in una piattaforma che sfrutta appieno la blockchain, meglio conosciuta come blockchain.

Ether, come Bitcoin, non è controllato da alcuna organizzazione finanziaria, quindi il suo valore o prezzo non è collegato a azioni, immobili o valuta. Il valore di Ether viene determinato nel mercato aperto in base alle operazioni di acquisto e vendita esistenti in quel momento, quindi il suo prezzo cambia in tempo reale.

Mentre il numero di Bitcoin è limitato a 21 milioni, Ether non è limitato; quindi il suo prezzo è attualmente 10 volte inferiore rispetto ai Bitcoin. Durante la prevendita effettuata prima del lancio di Ethereum, sono stati creati 72 milioni di Ether per tutti gli utenti che hanno contribuito attraverso la piattaforma Kickstarter nel progetto e per la fondazione Ethereum, che come vedremo, ci offre funzioni molto più importanti e preziose. Secondo i termini elaborati durante la prevendita nel 2014, l'emissione di Ether è limitata a 18 milioni all'anno.

L'alternativa a Bitcoin

Attualmente sul mercato possiamo trovare un gran numero di alternative all'onnipotente Bitcoin, ma col passare del tempo, questo numero è stato notevolmente ridotto, lasciando Ether, Litecoin e Ripple come le alternative più utilizzate dagli utenti. Gran parte del successo che Ether sta ottenendo è grazie al progetto Ethereum che c'è dietro di esso, poiché se fosse solo un'alternativa, non sarebbe riuscito a prendere in carico un quarto delle operazioni eseguite in tutto il mondo con criptovalute, dove Bitcoin è il re con quasi il 50% delle operazioni. Puoi fare trading di bitcoin attraverso il crypto-engine .

Come acquistare Ethereum?

Successivamente spiegheremo come acquistare Ethereum o meglio, come acquistare Ethers che è il nome della criptovaluta.

Essendo una competizione diretta di Bitcoin, per essere in grado di entrare pienamente nella creazione di Ethers abbiamo bisogno di un potente computer, una connessione Internet e il software necessario per iniziare a far parte della rete che lo integra, e quindi iniziare a ottenere questo tipo di valuta digitale. Considerando che Bitcoin ha iniziato a funzionare nel 2009; l'applicazione e le diverse biforcazioni che possiamo trovare sul mercato stanno lavorando a pieno regime, cosa che attualmente non possiamo dire su Ethereum. Quindi utilizza la piattaforma online se desideri acquistare Ethereum.