Editoria: l'ultima televisione rimasta nella nostra provincia chiude, Imperia Tv spegne da oggi

Dopo le molte televisioni che, nate tra gli anni ’70 e ’80, hanno chiuso dopo il boom dei primi tempi in tutta Italia, nella nostra provincia chiude l’ultima emittente locale. Si tratta di Imperia Tv che, nel corso degli ultimi anni aveva resistito.

L’annuncio è stato dato questa sera da Andrea Pomati, giornalista e storico volto della televisione. Secondo quanto affermato dall’emittente, uno dei motivi più importanti della chiusura è il passaggio al prossimo e nuovo sistema televisivo a livello nazionale, il Dbvt2, che cambierà nuovamente il modo di trasmissione sul digitale terrestre.

“Abbiamo detto tutto – ha sottolineato Pomati - l'abbiamo fatto nel nostro solito stile soft mai fuori dalle righe. Sono entrato a 17 anni, non sono stato il primo, ma non avrei mai pensato di essere l'ultimo a concludere le trasmissioni, rimane l'amarezza in bocca, qualcuno si farà l'esame di coscienza, come abbiamo detto l'importante è sapere di aver lavorato per il territorio e con il territorio”.

Con Imperia Tv si spegne un’altra tv locale. Tra le tante ricordiamo: Telesanremo, Canale 31, Antenna Uno, Telearcobaleno, senza dimenticare le più piccole Tele Stereo Arma, TeleTris e Teleshopping. Il mondo dell’editoria locale sta cambiando ed anche le radio hanno fatto il loro corso. Se in chiave televisiva nella nostra provincia rimane una piccola presenza con Primocanale, le radio vedono al momento continuare Radio 103 e Radio Onda Ligure mentre a livello regionale c’è Radio Babboleo.

A Imperia Tv la solidarietà del nostro giornale.