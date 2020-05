Al termine dei due mesi di 'lock down' la nostra lettrice Franca ringrazia chi l'ha aiutata nell'affrontare l'emergenza

Una nostra lettrice, Franca Tonelli, ci ha scritto per ringraziare chi l’ha aiutata in questi due mesi di ‘lock down’ nella zona in cui vive, a Bussana di Sanremo:

“Sono due le frasi che ci hanno accompagnato in modo più ricorrente durante questa emergenza Coronavirus. La prima è ‘IoRestoACasa’, l’hashtag lanciato dal Governo, richiesta di un concreto atto responsabile da parte di noi cittadini. La seconda é iniziata con un post-it e una scritta: ‘Tutto andrà bene!’, con un cuoricino disegnato a mano. Un messaggio di speranza per ricordarci la forza dei piccoli gesti. I due messaggi si sono integrati nei loro significati per proteggerci e incoraggiarci. Io oggi desidero ringraziare coloro che si sono prodigati nella nostra vita quotidiana e con coraggio ci hanno protetti e sostenuti. Abito a Bussana e un grazie lo dedico agli operatori di Amaie Energia che si occupano del ritiro rifiuti della raccolta differenziata porta a porta. Ci sono e ci sono stati presenti sempre, dall'inizio dell'emergenza, assicurandoci puntualmente igiene e pulizia con il loro lavoro, al pari di altri operatori sanitari. Che dire poi del Carrefour di Taggia in via Del Piano, l'unico supermercato della zona, che ha assicurato la consegna a casa della spesa ordinata online con cortesia a premura da parte delle operatrici telefoniche, degli addetti alla preparazione della spesa e dell'incaricato della consegna a casa. E infine mi rivolgo alle aziende Ginatta e Parodi che con la consegna a domicilio ci hanno permesso di continuare a rifornirci dei loro prodotti di gran qualità. Un grazie di cuore a voi e a tutti quelli come voi che avete messo in atto la forza sinergica dei significati di #iorestoacasa e #andratuttobene!”