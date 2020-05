Vallebona: sabato prossimo i Consiglieri comunali distribuiranno le mascherine a tutti i residenti

Saranno distribuite sabato prossimo, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 a Vallebona, le mascherine per tutti i residenti del piccolo centro dell’entroterra.

L’annuncio è stato dato dall’Amministrazione comunale e saranno i Consiglieri a procedere alla distribuzione nell’ambito dell’iniziativa ‘Una mascherina per ogni residente’. Si svolgerà in piazza Libertà all’ingresso del paese ed alla chiesa della Madonna della Neve, in via Matteotti.

Le mascherine sono state donate in parte dalla Regione e in parte dall’Amministrazione comunale che raccomanda ai cittadini, durante la distribuzione di mantenere le distanze, evitare assembramenti ed essere dotati dei dispositivi di protezione individuale.