Coronavirus: un caso positivo a Monaco dopo molti giorni con nessun malato

Un altro caso positivo di Covid-19 rilevato oggi a Monaco. Si tratta di una persona non residente ricoverata presso il CHPG.



Il bilancio sanitario del Principato si attesta quindi a 98 persone colpite dal coronavirus con un totale di 90 pazienti guariti. Attualmente sono due le persone ricoverate di cui una in terapia intensiva. De evidenziare che non tutte le persone sottoposte a test e ricoverate sono residenti nel Principato. Secondo il principio adottato dalle autorità sanitarie monegasche, solo i pazienti altamente sintomatici di Covid-19 vengono ricoverati in ospedale. Ad oggi, 2 pazienti sono curati dal Centro di monitoraggio domestico.