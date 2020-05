Vallecrosia: una confezione di gel igienizzante in omaggio per chi fa una donazione da 15 euro alla Croce Azzurra

Il gruppo ‘Buonavoglia’ della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e l’associazione culturale Aceb di Camporosso hanno avviato una raccolta fondi per affrontare questo momento di difficoltà economica per le associazioni.

Per ogni contributo da 15 euro sarà data in omaggio una confezione da 3 flaconi da 80 ml di gel igienizzante per mani. L’intero ricavato sarà utilizzato per acquisto di materiale sanitario da destinare alla Misericordia Croce Azzurra di Vallecrosia.

È possibile prenotare subito il gel ogoenizzante alla seguente e-mail vallecrosia@misericordie.org, versando il contributo a queste coordinate bancarie: IT26S0760110500001040722686, oppure recandosi direttamente presso la sede della Croce Azzurra di Vallecrosia.