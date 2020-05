Via ai matrimoni: a caccia dei migliori posti di Ravenna

La vita non si ferma, così come le speranze di migliaia di coppie italiane.

La vita di un paese, in definitiva, si misura anche con le prospettive future che esso è capace di offrire ai giovani innamorati. Raggiungere finalmente quella consapevolezza, arrivare alla proposta e giungere a decidere di compiere il grande passo.

Questi passaggi sono essenziali a permettere a ciascuno di raggiungere la felicità: ecco perché il matrimonio è, volendolo dire con le parole del filosofo G.W.F. Hegel: «il primo momento dell’eticità […] ciò che prima era due diventa oggettivamente uno».

Un momento speciale che permette, attraverso la piena maturazione di due individui, alla vita di continuare il suo corso. Non vi è istituzione che si rispetti che non protegga la sacralità del matrimonio.

Ecco perché è importante proteggere questo momento e tramandarlo nella memoria in tutti i metodi possibili.

Il matrimonio: un momento presente, passato e futuro

L’unicità del matrimonio sta proprio in questo: l’unione di due individui consacrata sia civilmente che sacralmente, che trae la propria forza dal passato e si tramanda nel futuro come promessa di nuova vita.

Questa commistione della storia di più individui e famiglie è una delle costanti storiche più importanti per le persone: dai vecchi corredi che le famiglie si tramandano da generazione in generazione fino all’unione di nuclei familiari in un legame non di sangue, ma di amore.

La storia è piena di testimonianze di questo momento speciale: da arazzi, dipinti, affreschi fino a romanzi, racconti, poesie e poemi.

Un momento speciale che accomuna ricchi e poveri, famiglie nobili e umili. Celebrare il matrimonio è celebrare la nuova coppia, festeggiare la famiglia e rendere questo momento capace di resistere al segno del tempo.

Ecco perché la fotografia, fin dalla sua nascita, si è dedicata a questo scopo: immortalare l’amore degli sposi come ulteriore promessa di eterna fedeltà reciproca, nei posti a loro più cari.

Ecco perché la figura del fotografo è presente in ogni matrimonio.

I luoghi simbolici dell’amore: perché sono importanti?

La fotografia nei matrimoni è intrisa di simbologia. Si può dire che, al di sotto dello scopo celebrativo, essa stessa sia simbolica, come simbolica è la celebrazione del matrimonio.

Dalla scelta dell’anello nuziale, come elemento di congiunzione tra gli sposi, fino ai singoli riti che ne compongono le tappe, il matrimonio suggella ciò che è stato già deciso di fatto.

Ma perché? Quanto è importante la simbologia in un matrimonio?

Si tratta indubbiamente dell’elemento che dà senso a tutta la cerimonia e ne unisce ogni suo momento:

La celebrazione in Chiesa , simbolo dell’amore cristiano tra i fedeli e la divinità, il patto d’amore tra marito e moglie viene stretto in presenza di Dio e del suo vicario in Terra;





La scelta dei luoghi più simbolici del paese in cui si è celebrato il matrimonio, luoghi che ripercorrono quelli che possono essere state le tappe dell’amore tra i due sposi. Possono anche essere luoghi di particolare bellezza che, oltre a rimandare simbolicamente alla bellezza dei due sposi, rimanda all’immortalità del loro amore;





L’anello , da sempre, infatti, il cerchio è assunto come simbolo dell’infinito, mentre il metallo prezioso delle fedi costituisce un altro rafforzativo simbolico della coppia. L’anello è probabilmente uno degli elementi simbolici più antichi e, per questo, più potenti;





Il banchetto , promessa di prosperità e vita. Il cibo presente ai banchetti, infatti, oltre ad essere ricco di simboli afrodisiaci (promessa di fertilità), è augurio di abbondanza e fortuna;





Riti simbolici , come il lancio della giarrettiera o del bouquet, che tramandano agli astanti il compito di continuare il ciclo vitale, attraverso una nuova promessa d’amore;

Il ruolo del fotografo ai matrimoni: perché è importante?

In base a quanto si è detto, risulta evidente come la figura del fotografo è di vitale importanza. Questo ruolo risulta essere ancor più cruciale nel caso in cui si decida di svolgere la funzione in città cariche di luoghi simbolici molto importanti, come ad esempio Ravenna.

Un fotografo matrimonio Ravenna , infatti, non solo deve possedere l’abilità tecnica di realizzare degli scatti perfetti, ma deve conoscere tutti i luoghi importanti del posto.

È lapalissiano che una foto scattata male nella piazza principale della città non ha alcun valore, mentre invece una fotografia curata in ogni minimo dettaglio, scattata in un posto romantico o di particolare bellezza riesce, al contrario, a celebrare tutta la magia del momento.

Il fotografo, tuttavia, non è solo un tecnico: è anche un individuo dotato di un ottimo gusto estetico. Deve essere in grado di valorizzare al massimo il momento, scegliendo un luogo che permetta alla coppia di immortalare, in uno scatto, la pienezza dei sentimenti reciproci e delle promesse fattisi.

Una foto, in altre parole, che sappia cogliere tutti i valori sacri del passaggio che hanno deciso di compiere. Ecco perché non vi è matrimonio, sacro o profano che sia, che non sia stato immortalato in foto, non vi è cerimonia nella quale il fotografo non giochi un ruolo centrale.

Soprattutto, non vi è città della quale il fotografo non conosca tutti i luoghi più belli e magici: solo in questo modo la celebrazione del matrimonio potrà continuare a divenire presente pur continuando a vivere nel passato e tramandarsi al futuro.