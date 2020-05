Automobilismo: il prossimo anno saranno tre i Gran Premi a Monaco, si aggiungono quello storico e per le auto elettriche

Saranno tre i ‘Gran premi’ che si svolgeranno il prossimo anno a Montecarlo. Oltre allo storico evento di Formula 1, infatti, sono previsti anche un ‘Gran Premio Storic’ ed uno riservato alle auto elettriche.

La conferma è arrivata con un comunicato dell’Automobil Club di Monaco, annunciando come il Principato sarà più che mai la capitale del motorsport nel 2021. I tre eventi si svolgeranno nel giro di un mese: il 12° Gran Premio di Monaco storico (dal 23 al 25 aprile), il 4° Monaco ePrix (l’8 maggio) e il 78° Gran Premio di Formula 1 (dal 20 al 23 Maggio).

Una decisione presa - spiega l’Automobil Club - di dare seguito alle numerosissime richieste di concorrenti, partner e spettatori di assistere allo svolgimento del Grand Prix storico il prossimo anno”.

"L'organizzazione di tre eventi nello spazio di un solo mese sarà una grande novità per tutti noi - spiega Christian Tornatore, commissario generale dell'Automobile Club di Monaco- con la parte logistica promette di essere complessa, ovviamente, ma non insormontabile. Dovremo iniziare a montare il circuito prima del solito, alla fine di febbraio, anziché al 15 marzo. In seguito, integreremo gli aspetti tecnici, dentro e fuori pista, che ogni disciplina che accogliamo con favore richiede. Per fare ciò, contiamo sull'esperienza e sulla disponibilità di tutte le persone coinvolte per raggiungere i nostri obiettivi".