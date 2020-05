Ventimiglia: importante collaborazione tra la Croce Rossa e Arimondo per il 'Carrello della Solidarietà'

Presidente e Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana di Ventimiglia hanno ringraziato il gruppo ‘Arimondo’ per aver dato la possibilità di effettuare la raccolta alimentare ‘Il carrello della solidarietà’, nei supermercati Eurospin e Pam di Vallecrosia, Ventimiglia e Bordighera.

“Grazie al gran cuore dei cittadini – sottolinea la Cri ventimigliese - è stato un gran successo”. I generi alimentari sotto la supervisione del Comitato Regionale di Croce Rossa, coordinatore della raccolta in tutta la Liguria, e in collaborazione con i servizi sociali del comprensorio intemelio, saranno distribuiti alle famiglie che anche a causa dell'emergenza dettata dal coronavirus stanno attraversando un periodo non felice.

“La Croce Rossa, da Nord a Sud – termina il direttivo - cerca di non lasciare nessuno da solo, in un grande abbraccio solidale”.