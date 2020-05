Una pagina sui social network per promuovere l'offerta turistica: ecco l'idea promossa da Confesercenti

Nasce una nuova community provincia di Imperia, dedicata alle strutture ricettive extra alberghiere della riviera ligure di Ponente. E’ una pagina Facebook, quella di ‘Aigo Confesercenti Liguria Riviera di Ponente’, costruita con l'intento di promuovere l'offerta turistica del settore per il nostro territorio.

“Desideriamo - afferma Roberta Minutolo, presidente provinciale Aigo - seguire un percorso di confronto tra operatori con scambi di esperienze e comunicazioni di interessi comuni. Sarà anche una vetrina per tutte le aziende che dopo questo lungo periodo di grande difficoltà, vogliono riaprire con forza le porte delle strutture ai tanti turisti che cercano vacanze in sicurezza e in luoghi di benessere”.

“Confesercenti - aggiunge Ino Bonello, presidente provinciale - accoglie con entusiasmo questa nuova esperienza, che appena costituita sta già fornendo un grosso ausilio ed un importante contributo allo sviluppo del settore del turismo”.