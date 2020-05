Stabilita la distanza di tre metri tra ombrelloni in spiaggia, la soddisfazione di Assobalneari Italia

Intervento di Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia, in merito al nuovo accordo tra Governo e Regioni per la stagione estiva.



“Si è ottenuto un documento condiviso di tutte le Regioni a cui il Governo ha dato l’ok uniformando il modo di comportamento su tutte le spiagge della penisola - scrive Licordari - nel corso dell’ultima riunione effettuata con l’assessore regionale Marco Scajola, avevamo concordato 9 metri quadrati per ombrellone (3X3) proponendo, attraverso il coordinamento delle regioni che presiede, di concordare valori, in termine di spazi e regole, uguali per tutta Italia ai fini di formalizzare una proposta sostenibile da contrapporre a quella irricevibile ed inapplicabile dell’INAIL. Fin da subito la Regione Liguria, ben comprendendo l’impossibilità degli stabilimenti balneari, soprattutto quelli liguri, a rispettare il protocollo INAIL, ha avviato un impegnativo confronto con le altre Regioni ed il Governo per trovare un punto di accordo che è giunto al termine di una giornata densa di trattative, grazie all’ impegno del governatore Toti e dell’assessore Scajola. Questa energica azione iniziata per la difesa delle imprese liguri, ha portato un beneficio conseguente alle imprese balneari delle restanti regioni: 10 mq ad ombrellone per tutti. Nell’esprimere un grande apprezzamento al Governatore Toti e a Marco Scajola per l’impegno convinto della loro azione li ringraziamo per aver creduto nella proposta formulata da Assobalneari Italia”.

In allegato il documento condiviso