Verso la ripartenza, Toti: “In Liguria riapriranno tutte le attività che hanno delle linee guida”. Domani mattina l’ordinanza regionale (Video)

Dopo la pubblicazione dei dati odierni, consueto appuntamento in Sala Trasparenza per la conferenza stampa serale di Regione Liguria. “Siamo impegnati a lavorare sul decreto emanato dal Governo con ampia delega per le Regioni - ha dichiarato il governatore Giovanni Toti - nella mattinata di domani produrremo l’ordinanza alla quale stiamo lavorando e che aprirà tutti i settori della regione che hanno delle linee guida. Parliamo del commercio al dettaglio, della ristorazione e dei bar, dei parrucchieri, estetisti e tatuatori oltre agli impianti sportivi. Prevediamo anche la libera circolazione dei cittadini su tutto il territorio regionale anche verso le seconde case. Tutto questo avviene all’interno di dati epidemiologici confortanti. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a usare le mascherine e tutto quello che serve per tenere sotto controllo questo mostro che ci ha aggrediti”.

“Nelle residenze sanitarie dobbiamo fare tesoro di un’esperienza che ha avuto luci e ombre - ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - dovremo porre in essere delle modifiche organizzative rispetto ai modelli esistenti anche alla luce di ipotetiche riprese del picco in autunno. Il tempo c’è, troveremo la disponibilità degli Enti gestori. Sto ricevendo richieste dai parenti di poter andare a trovare i propri cari, la responsabilità è in capo alle singole residenze e vedremo di accompagnare questi percorsi”.