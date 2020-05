Passata la perturbazione rimarrà l'instabilità anche nel weekend: le previsioni per i prossimi giorni

Piogge, rovesci e temporali, dalla serata di ieri, hanno interessato quasi tutta la Liguria. La tendenza per le prossime ore vede ancora precipitazioni sul centro Levante fino a metà giornata ma in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio. Non sono da escludere, comunque, piovaschi o rovesci sparsi oltre a possibili temporali sui rilievi del Ponente.

L’instabilità ci accompagnerà anche domani, sabato, soprattutto dal pomeriggio con possibili rovesci o temporali più probabili sulle zone interne. Da segnalare per domani sabato e dopodomani la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali fino a forti con raffiche in particolare sul centro Ponente. Sotto le previsioni per i prossimi giorni.

OGGI: attenuazione dei fenomeni con residui piovaschi o rovesci sparsi. Possibili temporali anche moderati in particolare sui rilievi con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti meridionali fino a forti (50-60 km/h), rafficati specie sui capi e in generale sui rilievi, in attenuazione in serata. Mare molto mosso per onda da Sud-Ovest.

DOMANI: una depressione in quota sul Mediterraneo occidentale mantiene condizioni di moderata instabilità. Deboli precipitazioni dal pomeriggio con possibili locali rovesci o temporali fino a moderati specie sui rilievi e sui versanti padani. Venti in intensificazione dai quadranti settentrionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su, localmente forti (40- 50 km/h) altrove.

DOMENICA: condizioni di instabilità pomeridiana sui rilievi con possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, localmente forti (40-50 km/h) altrove.

Nelle immagini lo scatto del satellite sul Nord Italia alle 11 e la cartina con la distribuzione delle precipitazioni nelle ultime 12 ore.