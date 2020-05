Vallecrosia: continuano i botta e risposta tra maggioranza e opposizione, il Sindaco Biasi risponde al Consigliere Perri

“Ho letto l'ennesimo comunicato stampa del Consigliere Perri e sono allibito! Trovo fuori luogo sferrare attacchi continui in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, in cui, la maggioranza si sta impegnando dodici ore al giorno per il bene comune e dei cittadini”.

Lo ha detto Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia, in risposta al Consigliere di opposizione, Fabio Perri (QUI). “Risulta doveroso – prosegue - da parte del nostro gruppo fare chiarezza sulle tematiche sollevate e sulle ‘stravaganze amministrative’ del signor Perri, a cui ho assistito durante la commissione capigruppo, insieme ai funzionari del Comune, al nostro consigliere Calipa, ed al Presidente del Consiglio Comunale Sandro Anastasio. Il primo elemento di stupore è che Perri, sotto la bandiera politica di Fratelli d’Italia, sia diventato il portavoce e presenti istanze comunali per gli altri tre Consiglieri di minoranza, compreso Quesada, iscritto e militante nel Pd… davvero una confusione identitaria!”

“Per fare chiarezza – prosegue il Sindaco - durante la commissione consiliare dei capigruppo il Consigliere Perri, rimasto solo, abbandonato dai suoi colleghi di minoranza, ha presentato una serie di proposte di deliberazioni da sottoporre all’Assise Consigliare ai funzionari comunali. Purtroppo, e non è la prima volta, le stesse erano carenti e non pertinenti alle competenze riconosciute all’organo Consiliare. Durante la stessa seduta, durata ben tre ore, lo stesso consigliere voleva imporre ai funzionari presenti, nonché alla nostra componente di maggioranza, le sue proposte che, però, erano incomplete dei pareri tecnici necessari per essere accolte e riconoscibili come deliberazioni. Infatti, le stesse richieste sono state declassate, come da regolamento, a semplici interpellanze o comunicazioni, onde evitare di respingerle completamente, lasciando inalterato il contenuto delle stesse. Inoltre, durante la commissione, abbiamo ricordato al Consigliere Perri le azioni di aiuto intraprese in questo periodo a favore dei cittadini e delle categorie produttive, quali ad esempio la nostra delibera di Giunta n° 32 del 08\04\2020. Gli abbiamo fatto notare alla data dell’altro ieri 12\05\2020, non essendo stato emanato il Decreto Rilancio da parte dello Stato, non erano ancora disponibili le regole contabili per i Comuni in merito all’ I.M.U. e la T.A.R.I. obbligatorie per predisporre deliberazioni Comunali in merito. Al contrario, avevamo già deliberato a favore dei cittadini per la tassa di suolo pubblico e per le locazioni Comunali, essendo queste di nostra competenza. Quindi, risulta palese come il Consigliere sia arrivato, ancora una volta, in ritardo rispetto all’azione amministrativa”.

“Assisto a continue prese di posizione tra il signor Perri e i Funzionari Comunali su formalismi, che non sono e non devono essere di competenza politica e che lo vedono sempre soccombente, questo determina una perdita di tempo che potrebbe essere impiegato in modo più proficuo a favore della nostra comunità. Questo accade nonostante tutti, dai componenti della maggioranza ai funzionari, durante le commissioni, si impegnino a spiegare gli iter amministrativi corretti al Consigliere Perri. Con nostro grande stupore, lui si ostina a fare dichiarazioni sui media molto distanti dalla realtà. E’ stato un periodo di attività intensa, abbiamo fronteggiato l’emergenza ascoltando i cittadini, confrontandoci con le Associazioni di Categoria, sottoponendo istanze al Presidente Toti e ad alcuni Assessori Regionali, che ringrazio per la disponibilità dimostrata. Abbiamo, inoltre, assistito con buoni e collette alimentari oltre due cento famiglie della nostra comunità, ogni mattina interagiamo con la popolazione attraverso dirette streaming, ho anche scritto al Capo dello Stato Mattarella in qualità di portavoce dei miei concittadini. Preferisco dedicare il mio tempo a leggere decreti e norme, dato che per il momento hanno lasciato i Comuni Italiani soli e senza risorse, al fine di trovare i fondi per sostenere davvero i cittadini di Vallecrosia e le categorie economiche e non solo con slogan promozionali, piuttosto che continuare rispondere agli attacchi mediatici della minoranza”.

“Lancio un appello sincero al Consigliere e amico Perri di ritornare in sé – termina Biasi - perché ormai siamo in tanti a non capire e riconoscere le sue azioni e peggio ancora le sue affermazioni, sempre molto distanti dalla realtà, in quanto il suo impegno ed il suo zelo potrebbero diventare una risorsa per la città, soprattutto in questo periodo particolare in cui è importante il contributo di tutti per la ripresa. Infine, voglio ringraziare la mia squadra e tutti i funzionari che stanno lavorando intensamente per fronteggiare questo momento drammatico, in cui il Governo, in modo vergognoso, ha deciso di abbandonare i cittadini ed i sindaci in tutta Italia non fornendo le coperture necessarie e la tutela sociale ed economica. Un sindaco di Periferia che si impegnerà ogni giorno per le sue competenze e possibilità per i propri cittadini”.