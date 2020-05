Ventimiglia: la Giunta si costituisce in giudizio per l'ordinanza anti slot, Scullino e Ioculano sulla stessa linea

La Giunta comunale di Ventimiglia, in relazione al ricorso in appello presentato dalla Federazione Italiana Tabaccai, davanti al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del Tar sulla disciplina degli orari di funzionamento delle slot machine.

L’ordinanza era stata emanata dall’allora Sindaco Enrico Ioculano a tutela della salute della comunità, ed in particolare delle fasce più deboli, per la preoccupante diffusione delle patologie derivanti dalla dipendenza da gioco, con l’obiettivo di impedire l’accesso indiscriminato agli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l’accesso di persone a rischio.

Una decisione che accomuna, quindi, in questo particolare caso, le due amministrazioni. Già nei mesi scorsi Scullino aveva comunque confermato che non avrebbe modificato l’ordinanza di Ioculano fino al pronunciamento del Tar che, a sua volta, aveva dato ragione all’ex primo cittadino. L’attuale Sindaco, conformandosi alla decisione del tribunale amministrativo, aveva mantenuto l’ordinanza.

L’attuale Giunta ha deciso di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune nel procedimento di appello promosso davanti al Consiglio di Stato dalla Federazione Italiana Tabaccai. L’incarico di rappresentare e difendere l’Ente è stato affidato agli avvocati Daniela e Alessio Anselmi e Andrea Macchiavello dello studio legale ‘Anselmi & Associati’, già legali dell’Ente nel giudizio di primo grado.