Sanremo: i dipendenti di Casa Serena passeranno al gestore privato dopo la vendita della struttura, battaglia legale all'orizzonte

I dipendenti della residenza protetta 'Casa Serena' passeranno al privato una volta che la struttura sarà venduta dal Comune di Sanremo. Alla manifestazione di interesse hanno risposto ben 11 aziende e, quindi, il salto dal pubblico al privato sembra ormai cosa fatta.

La notizia è stata data ai dipendenti questo pomeriggio in un incontro tra l'assessore al Personale Silvana Ormea e una loro delegazione. Il clima del faccia a faccia, nonostante la comprensibile preoccupazione, è stato piuttosto disteso, anche se all'orizzonte si staglia lo spettro delle battaglie legali intentate dai dipendenti che usciranno da Palazzo Bellevue per essere integrati da chi si aggiudicherà 'Casa Serena'.

Il sindaco Alberto Biancheri si è impegnato fino all'ultimo per tutelare i dipendenti, la Corte dei Conti ha dato discrezionalità all'azienda e, infine, i dirigenti hanno detto il definitivo 'no' al reintegro in Comune. I lavoratori di 'Casa Serena' hanno già annunciato l'intenzione di rivolgersi ai sindacati e di intentare causa.