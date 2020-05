Nuova illuminazione nella galleria della ciclabile tra Sanremo e Ospedaletti: acquistate 100 lampade e 200 led

Da tanto (troppo) tempo la galleria della pista ciclabile tra Sanremo e Ospedaletti è un problema. Tanti cittadini ci hanno segnalato a più riprese la scarsa illuminazione che rende quel tratto pericoloso, specie per i ciclisti. E pensare che la galleria al confine tra i due comuni è una chicca del parco costiero conte grafiche e le scritte legate alla storia del ciclismo nazionale e internazionale.

Ora, per fortuna, qualcosa si muove. Qualche giorno fa il Comune di Ospedaletti ha ufficializzato l’acquisto del materiale che permetterà di dare una nuova luce al tunnel: 100 lampade e 200 led per una spesa complessiva di 2.500 euro. L’amministrazione investirà altri 3 mila euro per i lavori di installazione.

La nuova illuminazione della galleria, insieme al progetto per riattivare le colonnine SOS nella zona di Sanremo, fanno parte del progetto per aumentare la sicurezza reale e percepita di un’infrastruttura fondamentale per la ripartenza del turismo provinciale.