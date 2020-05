L'attrice imperiese Giorgia Brusco ospite oggi sulle frequenze di Radio Onda Ligure

Nuovo appuntamento con le "interviste da casa" ai protagonisti del mondo della spettacolo su Radio Onda Ligure.

Oggi pomeriggio a raccontare al pubblico come sta trascorrendo queste giornate di quarantena forzata sarà l'attrice imperiese Giorgia Brusco, fresca vincitrice del “Mario Fratti Award” di New York, premio che celebra il teatro italiano negli Stati Uniti.

La chiacchierata sarà anche un'occasione per parlare della sua opera "Briciole di allegria" che sarà tradotta in inglese e messa in scena negli USA, e del futuro del settore teatrale nel nostro territorio.

L'intervista andrà in onda alle 17.45 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.