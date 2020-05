Il Comune di Camporosso si adegua totalmente al Dpcm della Presidenza del Consiglio anche sull’utilizzo di mascherine e guanti. Non c’è nessun obbligo di portare i guanti e le mascherine sono obbligatorie solo nei luoghi al chiuso.

L’Amministrazione comunale ha deciso di attenersi totalmente al Decreto ministeriale così come fatto per le spiagge. I cittadini posso fare sport individuali ma non possono prendere il sole sul litorale.