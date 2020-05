Studio medico legale: cosa fa?

Cerchiamo in sintesi di descrivere le diverse attività che vengono svolte all’interno di uno studio medico legale e quindi di cosa si occupa quotidianamente un medico legale.

Proviamo in particolare anche ad approfondire il termine perizia medico legale e di cosa si compone, quando è necessario richiederla e perché può risultare decisiva per ottenere il giusto risarcimento del danno subito.

Il medico legale di solito è il professionista che dirige lo studio medico legale ed ha conseguito la laurea in medicina e successivamente si è specializzato in medicina legale e delle assicurazioni.

Risulta quindi evidente che è necessario dare una definizione sia della figura del medico legale sia della medicina legale più in generale.

Per dare una risposta ad alcune domande in ambito previdenziale e in ambito assicurativo abbiamo interpellato uno studio medico legale da noi conosciuto.

Bisogna precisare che il livello della medicina in Italia è molto alto e riconosciuto a livello internazionale e quindi tutti gli studi medici legali garantiscono un ottimo livello di assistenza e servizi ai propri pazienti.

Definizione di medicina legale

La medicina legale è un ramo della medicina. Nella medicina legale diritto e scienza si trovano in un legame molto stretto. In particolare la medicina legale si occupa dei rapporti tra medicina e diritto e può essere suddivisa tra medicina legale giuridica e medicina legale forense. La seconda utilizza la medicina per risolvere singoli casi specifici di interesse giudiziario mentre la prima si occupa dell’interpretazione delle norme e della loro applicabilità dal punto di vista medico. Nell’ambito della medicina legale possiamo individuare alcuni settori specialistici essendo la materia molto vasta, in particolare: tossicologia forense, genetica forense, psicopatologia forense, genetica forense, etc.

Definizione: Medico legale, cosa fa.

Il medico legale si è specializzato nella branca della medicina legale, ossia quel settore della medicina pubblica che si occupa dei rapporti che intercorrono tra ambito medico e quello giuridico. Il medico legale analizza quindi da un punto di vista medico scientifico quello che è il percorso diagnostico e terapeutico del paziente oltre che dal fatto che lo ha causato.

Vediamo ora nel dettaglio solo alcuni degli ambiti in cui viene richiesto l’ausilio di un medico legale:

• Nell’assistenza in ambito previdenziale: in questo caso compito dello studio medico legale è quello di assistere il proprio cliente in tutto l’iter pensionistico, nella richiesta di invalidità civile o nel riconoscimento tra le altre cose della pensione anticipata. Lo studio medico legale quindi assisterà il proprio cliente in tutto l’iter di accertamento delle sue condizione psico-fisiche, di inabilità e individuerà il nesso causale con eventuali infortuni subiti sul proprio posto di lavoro;

Numerose però sono le attività svolte da uno studio medico legale nell’assistere i propri pazienti e di seguito elenchiamo alcune materie di interesse:

Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti

La sordocecità

La Sindrome di Down

Handicap e sordità

La valutazione dell’handicap nel minore con patologia neoplastica

L'autismo

La fibrosi cistica

La valutazione ai fini di invalidità civile e handicap del minore affetto da Diabete mellito Tipo 1

Le demenze

La labiopalatoschisi

La valutazione delle menomazioni da cause di guerra, di lavoro, di servizio, cecità e sordità in invalidità civile

Comunicazione tecnico-scientifica AISM e INPS per la valutazione degli stati invalidanti nella sclerosi multipla

Le emoglobinopatie

La revisione in caso di malattie rare

Il linfedema

La cecità

Il riconoscimento dei requisiti sanitari per i benefici fiscali

Mutazione dei geni BRCA

La sindrome di Williams

Le distrofie







• Nelle autopsie: questo è sicuramente uno dei settore per cui uno studio medico legale è più conosciuto tra i cittadini. Come sappiamo, in questo caso il medico legale viene incaricato o dalle autorità giudiziarie o dagli stessi familiari che vogliono comprendere quelle che sono le cause della morte di un loro caro.

• Nel settore assicurativo: se si verifica un sinistro stradale e una delle persone coinvolte nel sinistro stradale subisce anche un danno fisico o più generalmente una lesione, lo studio medico legale viene incaricato di accertare l’entità delle lesioni subite così da poter chiedere all’assicurazione il giusto risarcimento da sinistro stradale (calcolo danno biologico). Lo studio medico legale dovrà quindi, dopo una accurata visita medico legale ed eventuali accertamenti specialistici, individuare ed indicare in una relazione medico legale i danni subiti dal proprio paziente. In particolare nell’ambito assicurativo la perizia medico legale si può chiamare “relazione medico legale” (perizia assicurativa o perizia di parte). Si tratta in poche parole di una valutazione che compie per iscritto un medico legale incaricato dal danneggiato, sulla scorta delle informazioni riportate dal danneggiato una volta esaurito il processo di guarigione, nonché della documentazione medica che il leso porta con sé.

La relazione del medico legale si conclude con una valutazione delle lesioni sotto due aspetti: quello dell’inabilità temporanea e quello dell’invalidità permanente. Il primo valore consiste in un conteggio dei giorni in cui il danneggiato non ha potuto ottemperare alle proprie mansioni professionali. L’altro valore deriva dal calcolo del danno biologico e quindi dalla determinazione dell’invalidità permanente.













Malasanità o responsabilità medica

Merita un paragrafo a parte l’argomento della cosidetta “malasanità” o responsabilità medica.

Assistiamo negli ultimi anni ad un dilagante fenomeno di ricerca di clienti da parte di enti che richiedono per i loro assistiti spesso infondate richieste di risarcimento danni da 'malasanità'.

Queste richieste di risarcimento, molte volte infondate, avvengono nei confronti di singoli professionisti e di strutture sanitarie pubbliche e private.

La diffusione di queste pratiche risarcitorie ha numerosi effetti negativi nell’attività sanitaria infatti questo fenomeno ha provocato la c.d. ‘medicina difensiva’, contribuendo alla crescita esponenziale della spesa sanitaria e dei costi assicurativi a carico della classe medica e dell’intera collettività, con conseguente detrimento a danno del corretto e sereno esercizio della professione medica, dell’appropriatezza delle cure e dell’adeguato utilizzo delle risorse a disposizione;

Bisogna al riguardo precisare che molto raramente si può parlare di malasanità perché il livello del nostro Sistema Sanitario ed in particolare dei medici in Italia è di assoluta eccellenza e tra i più alti al mondo. Proprio per questo la maggior parte delle volte dopo l’analisi della documentazione sanitaria potrà evidenziare complicanze che non hanno nulla a che fare con un errore medico (errore diagnostico, errore terapeutico, etc).







Perizia medico legale: cosa è?

Dopo aver illustrato quali sono i settori in cui opera uno studio medico legale, scopriamo adesso cosa è necessario fare per riuscire ad ottenere e richiedere una perizia medico legale. Il primo passo è cercare di definire cosa sia la perizia medico legale. La perizia medico legale è quel documento che contiene le valutazioni e le osservazioni che il medico legale ha rilevato nel corso dei suoi accertamenti in uno degli ambiti di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Nella perizia medico legale viene così determinata sia la natura che la durata del danno biologico subito e quelle che sono le conseguenze psicofisiche del paziente.

Al fine di elaborare una corretta perizia medico legale, lo studio medico legale dovrà avere la possibilità di accedere alla documentazione sanitaria necessaria: in caso ad esempio di assicurazione e sinistro stradale è opportuno raccogliere tutto il materiale che permette di ricostruire il percorso clinico del paziente (RMN, RM, cartelle cliniche, visite precedenti, eventuali lastre o radiografie, etc).