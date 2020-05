È la Giornata Internazionale dell’Ostetrica: anche l’Asl1 aderisce all’iniziativa internazionale con un video e la condivisione di foto sui social

In un periodo complesso, nel quale ogni giorno si leggono i dati di un’emergenza senza pari, non possiamo dimenticare che il 5 maggio è la Giornata Internazionale dell’Ostetrica. Un giorno dedicato a chi, da sempre, accoglie chi viene al mondo.

“Le prime mani che vi hanno accolto quando vi siete affacciati alla vita sono quelle di un’ostetrica” si legge nella comunicazione condivisa anche dalle ostetriche dell’Asl1 imperiese che hanno aderito alla campagna social del 5 maggio.

Scrivono le ostetriche di Imperia e Savona: “Chiediamo a tutti voi, e non solo alle donne, di essere attivi già da oggi attraverso una campagna social postando foto o raccontando si social la vostra esperienza con l’ostetrica attraverso gli hashtag #midwives2020 e #grazieostetrica”.

Da non dimenticare che il 2020 è stato proclamato dall’OMS l’anno delle Ostetriche e degli Infermieri. Un momento importante per chi ogni giorno dona la vita, in un periodo nel quale c’è tanta voglia di vita.

L’invito, quindi, è alla massima condivisione di immagini sui social con gli hashtag #midwives2020 e #grazieostetrica.