Forza Italia: si sono riuniti i vertici Provinciali e Regionali per discutere le iniziative a sostegno delle persone in difficoltà per l’emergenza sanitaria del Covid-19

Ieri pomeriggio, su indicazione del Presidente Silvio Berlusconi e iniziativa del coordinatore Regionale Carlo Bagnasco, si sono riuniti tutti i coordinatori Provinciali, Cittadini e i Responsabili Regionali delle Donne Azzurre, di Forza Italia Seniores, di Forza Italia Giovani e dei Club Forza Silvio in video conferenza per parlare delle iniziative che verranno svolte da tutti i coordinatori cittadini nelle loro città a sostegno delle persone che si trovano in momentanea difficoltà per l'attuale situazione COVID-19. Durante la riunione, sono State anche discusse le linee guida indicate dal Presidente del Partito per un Azione più puntuale ed incisiva sul territorio.

Per la Provincia di Imperia sono intervenuti: Simone Baggioli, coordinatore provinciale, Patrizia Badino, commissario Azzurro Donna e la vice Alessandra Beltramo, Secondo Sandiano (Dino), commissario Sanremo, Antonello Lacala commissario Bordighera, Marco Agosta e Gabriele Amarella Commissari Ventimiglia, Lucia Carluccio Addetta Stampa Provinciale.