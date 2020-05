Piccolo incendio di sterpaglie, ieri sera alle 20.30 in località Cinque Burche tra Torrazza e Dolcedo nell’entroterra di Imperia. Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Imperia ed i Volontari della Protezione Civile. Le fiamme sono state spente intorno alle 22.30.