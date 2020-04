Fare business con una Live (non solo sui social). Le opinioni degli imprenditori che vanno in radio

La radio è certamente il mezzo che è stato utilizzato più a lungo, e a livello mondiale, per fare pubblicità. Infatti, anche se la diffusione degli strumenti digitali è sempre in costante crescita, la radio conserva ancora parecchia forza nel settore pubblicitario, nonostante quanto si potrebbe solitamente pensare. Infatti, con i dati alla mano, risulterebbe che il 93% degli americani di età pari o superiore a 12 anni si sintonizza almeno una volta alla settimana. Oltre a questi dati, possiamo far notare che la nascita e la diffusione di applicazioni radio per smartphone è sempre più diffusa, come ad esempio il noto Spotify, molto apprezzato dai giovani. Anche la radio in streaming è sempre più utilizzata: risulta, infatti, che più del 54% degli americani si serve dello streaming radio online per la trasmissione almeno una volta al mese, raggiungendo numeri di ascolti molto grandi.

Quali sono, dunque, i vantaggi di fare marketing in radio?

La quantità così alta di ascoltatori e le strategie pubblicitarie pensate appositamente per la radio rappresentano sicuramente un metodo estremamente efficace per giovare alle campagne di pubblicità e promuovere brand.

Nonostante i classici spot pubblicitari, presenti su giornali e social media, risultino avere molta efficacia, capita molte volte che non riescano a dare al lettore un’esperienza di interazione ideale. In poche parole, questi spot non riescono a definire in maniera veritiera ciò che fa un'azienda e cos'ha da dare ai clienti. Contrariamente, fare marketing in radio permette di comunicare con messaggi più diretti nei confronti di chi sta ascoltando.

Servendosi di uno strumento molto efficace, ovvero la voce, è possibile dare vita a un'immagine mentale del brand, che risulta naturale e non costrittiva alle orecchie degli ascoltatori. La radio viene ascoltata nei posti più diversi: in auto, al lavoro, sui mezzi pubblici, addirittura quando ci si ritrova a fare compere in un centro commerciale o in un negozio.

Come già anticipato, servizi di questo tipo esistono da molto prima che le dirette online divenissero lo strumento più utilizzato dalle aziende per raggiungere i loro clienti e infatti, Live Social offre questo tipo di servizi già da 15 anni.

Si tratta di un servizio radiofonico specifico per dare voce agli imprenditori, con un flusso di oltre duemila dirette al mese e che viene trasmesso sulle emittenti radio locali più ascoltate nelle zone delle Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Calabria e Campania.

In questi giorni abbiamo raccolto le voci di due imprenditrici che ci hanno raccontato la loro esperienza con Live Social , un format fatto di persone reali e non solo di algoritmi e codici informatici, che da voce alle aziende italiane:

Elisabetta Mezzera del locale Cottage a Roma "Conosco Emilio Giordani (direttore generale di Live Social, ndr.) da tanti anni e con la sua professionalità mi ha sempre aiutato a pubblicizzare al meglio le mie attività. Questa volta ho trovato una format ancora più originale che mi permette di pubblicare sui social l'intervista";

Alessia Lo Feudo, "Una bellissima esperienza assolutamente da ripetere. Staff competente e qualificato. Ottimo servizio".

Ai microfoni di questo servizio radio dedicato agli imprenditori, si alternano anche liberi professionisti, medici, artisti, artigiani e fondatori di realtà commerciali di grande impatto sul territorio.

L'obiettivo di Live Social è quello di unire la classicità e la professionalità di un servizio radiofonico alla modernità dei social network: è infatti su queste piattaforme che le interviste e le dirette di Live Social vengono trasmesse, oltre che sui canali radio tradizionali.

In questo modo, la visibilità d'imprenditori e aziende che usufruiscono dei servizi offerti da Live Social, aumenta in maniera esponenziale, non solo grazie ai tanti ascoltatori radio, ma grazie anche alla condivisione e il passa parole virale, tipico dei social network.

Le emittenti che trasmettono le dirette e le interviste di Live Social al momento vanno in onda su Radio Roma Capitale, Radio Veronica One, Radio News 24 e Radio Punto Zero.