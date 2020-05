Bordighera: anche il Sindaco Ingenito riapre le spiagge, via libera al jogging sul lungomare Argentina

Anche il Comune di Bordighera ha emesso un’ordinanza dopo il Dpcm del Governo e dopo quella del Governatore ligure, Giovanni Toti. Il Sindaco ha così disposto la riapertura dei cimiteri cittadini, consentendo anzitempo l'accesso dei visitatori, mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento e mantenendo il distanziamento sociale.

Revocata anche la chiusura al transito veicolare e pedonale, con il rispetto delle precedenti ordinanze di viabilità, di tutto il lungomare cittadino (dal confine con il Comune di Vallecrosia fino all’area Sant’Ampelio), con apertura dalle 6 alle 22. Sul lungomare è consentito svolgere le attività motorie e attività all’aria aperta senza l’uso della mascherina, il cui obbligo rimane per tutto il restante territorio comunale. Anche in questo caso sono vietati gli assembramenti e dovrà essere osservata la distanza minima di due metri (non riguarda le persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare).

Il Sindaco tiene a sottolineare che, durante la percorrenza dei sottopassi per accedere al lungomare, si dovrà camminare tenendo la propria destra ed indossare la mascherina. Sulle panchine si potrà sedere solo con un massimo di due persone, che dovranno accomodarsi agli estremi.

Si potrà andare in spiaggia, rispettando le distanze minime di 2 metri e si potrà accedere anche a diverse aree come: quella portuale, quella pedonale del Beodo, località Monte Nero, la Pineta, l’area Belvedere Carillon e quella dell’anfiteatro del tennis, dedicato ai caduti per le missioni di pace nel mondo.

L’ordinanza del Sindaco Ingenito conferma l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, in tutti i casi in cui, per comprovato motivo, sia necessario recarsi al di fuori della propria dimora, ad esclusione del lungomare Argentina, sempre mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone e di due metri qualora si svolga attività sportiva.