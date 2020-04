È morto Edoardo 'Dedè' Taddia, dj e ballerino storico della Sanremo by night d'altri tempi

Lutto nel mondo della Sanremo by night d'altri tempi. È morto Edoardo Taddia, conosciuto da tutti come 'Dedè'.

Negli anni d'oro della Sanremo di un tempo 'Dedè' è stato dj e ballerino in molti locali, legando il suo nome in particolare al 'Whisky a go-go'. In città era molto conosciuto anche come maestro di Vipassana, nota tecnica di meditazione. A trovarlo senza vita ieri, giorno del suo compleanno, è stata la donna che lo aiutava in casa nell'ultimo periodo, da quando aveva accusato problemi di salute.

Con lui se ne va una fetta di storia della Sanremo che non c'è più.