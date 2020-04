Vacanze in Salento: le 7 spiagge più incantevoli

È stato davvero difficile fare una lista delle spiagge più belle del Salento che dovete per forza vedere quando organizzate le vacanze di relax in affitto in Puglia . Oltre a Porto Cesareo, Gallipoli, Otranto e Pescoluse, ci sono tanti altri luoghi meno battuti dai turisti ma non per questo meno incantevoli.

Questa è una lista che vi indica quali sono le sette spiagge più belle del Salento dove rilassarvi e riposarvi sotto ai caldi raggi solari.

Torre dell’Orso

Nella lista delle spiagge più belle della Salento non poteva mancare la spiaggia di Torre dell’Orso. Questo luogo è un punto privilegiato all’interno della baia del Casaccia caratterizzata da spiagge di sabbia fine protette da grandi scogli scolpiti dalle onde e dal vento.

Punta Prosciutto

Una delle località sicuramente più rinomate del Salento è Punta Prosciutto che non può mancare nei vostri giri alla scoperta delle spiagge più belle del Salento. Si tratta di dune di sabbia dorata sulle quali si infrangono le dolci onde del mar Ionio, protette da una vegetazione tipica della macchia mediterranea. Più volte questa località è stata inserita nelle classifiche delle spiagge più belle del mondo.

Porto Miggiano

Tra le spiagge più belle del Salento non può mancare quella di Porto Miggiano. A pochi kilometri dal centro di Santa Cesarea Terme, raggiungete questo luogo con rocce a strapiombo che si immergono nelle acque cristalline del mare Adriatico. Se scendete, trovate anche delle piccole spiagge sabbiose, perfette anche per i più piccoli.

Santa Maria al bagno

Uno dei luoghi che sicuramente dovete visitare in Salento è Santa Maria al bagno. Vicino a questo pittoresco villaggio con piccole casette colorate, si trova una spiaggia sabbiosa e un mare speciale. La zona è molto rinnovata anche per i tanti ristoranti dove mangiare pesce fresco, ricci di mare, molluschi etc.

Roca Vecchia a Melendugno

Una delle destinazioni che sicuramente non può mancare durante la vostra vacanza estiva in Salento è la spiaggia di Roca Vecchia. Potete raggiungerla lungo la strada statale che da San Cataldo va ad Otranto. È proprio qui che si trova la famosa grotta della poesia, una delle piscine naturali più belle e suggestive circondata da scogliere chiare e spiagge con piccoli granelli di sabbia candida che mettono ancora più in risalto le mille sfumature di verde e di blu del mare.

Cala dell’Acquaviva

Nonostante sembri di essere in Grecia, cala dell’Acquaviva è Salento. Le scogliere che si allungano nel mare blu fanno da cornice a questo luogo perfetto per rilassarvi durante il giorno ma anche per godervi un aperitivo più divertente al momento del tramonto.

Punta della Suina

A Punta della Suina troverete delle formazioni rocciose alternate a sabbia dorata da cui ammirare una distesa di mille colori di blu, azzurro, verde, oltremare, verde acqua e così via. Un vero paradiso dove si tocca con i piedi il fondale anche a diversi metri dalla riva.