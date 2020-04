Anche oggi nessun nuovo caso positivo di Covid-19 nel Principato di Monaco, dove il bilancio rimane quindi di 94 persone colpite dal Coronavirus.

Da registrare oggi una nuova guarigione per un totale di pazienti guariti che arriva a 27. Sono 5 le persone ancora ricoverate in ospedale di cui 3 in terapia intensiva.

Calano anche i pazienti in sorveglianza attiva, ad oggi 77.