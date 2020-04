Sanremo: 25 aprile, l'associazione Troubar Clair sta realizzando un video in coro con il tenore Raffaele Feo

L’Associazione Troubar Clair, in omaggio alla 75esima ricorrenza del 25 aprile, sta realizzando un video cantando in coro virtuale (ciascuno dalla propria abitazione) la celeberrima canzone "Bella ciao" in una versione corale con la partecipazione del tenore Raffaele Feo. Con il sostegno dell’ANPI, il Troubar Clair ha avuto l'idea di inserire anche le immagini dei monumenti di Sanremo che rappresentano il percorso del corteo che si sarebbe dovuto tenere il 25 aprile nella nostra città. A



ttraverso l’aiuto della tecnologia l’Associazione desidera offrire un'efficace sostituzione della manifestazione che purtroppo non potrà avere luogo.Il Direttore artistico Cristina Orvieto ha dichiarato: “Questo nostro progetto ha colmato il vuoto musicale e relazionale che si è creato a causa della pandemia. Effettuare una settimana intensa di prove su piattaforme d’incontro online e registrare in solitudine è stato un po’ paradossale per un coro, ma ci ha fatto comprendere la bellezza che scaturisce dal cantare insieme, anche virtualmente".



"Inoltre ha riallacciato i nostri fili riunendoci intorno ad un unico progetto, pur con modalità diverse. Ci ha permesso di rafforzare un sentimento di condivisione che è l’essenza del nostro modo di cantare. Abbiamo rivisto i nostri volti, abbiamo riso insieme. Il video sarà caricato prossimamente sul canale YouTube e condiviso sui social".