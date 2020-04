Bordighera: il giornalista Renato Ronco ricorda con affetto la figura di Maria Cassanello recentemente scomparsa

Il giornalista bordigotto Renato Ronco ci ha scritto dopo aver appreso attraverso il nostro giornale della morte di Maria Cassanello:

“Vorrei esternare la mia partecipazione al lutto della famiglia per la perdita di Maria che mi accudiva fin da bambino. Erano i tempi della guerra e lei aveva dieci anni più di me. In quel periodo vivevo a Bordighera Alta con i miei genitori nella casa dei miei nonni e speso mi affidavano a lei, che aveva già 14 anni, e mi voleva molto bene. Per tutta la vita quindi abbiamo avuto un rapporto di simpatica amicizia: e con lei non poteva essere diversamente. E’ una figura tipica della Bordighera del passato che se ne va. Riposi in Pace”.