Sanremo: riapertura degli uffici in Comune, Ventimiglia (Lega) "Come intende operare l'Amministrazione?"

Il Consigliere comunale della Lega di Sanremo ha presentato una interrogazione al Sindaco Alberto Biancheri, in relazione alla programmazione della cosiddetta ‘Fase 2’ per i dipendenti del Comune.

“A causa dell’emergenza Coronavirus – sottolinea Ventimiglia nella missiva – il Governo ha prorogato al 3 maggio le misure di contenimento della pandemia in atto, quando inizierà la cosiddetta ‘Fase’ 2, che si protrarrà per lungo tempo. Ritengo quindi doveroso, per tutelare tutti i dipendenti comunali, conoscere le intenzioni dell’Amministrazione sul ritorno al lavoro nele sedi degli uffici comunali dei preposti che in oggi si ritrovano ad affrontare l’emergenza sanitaria attraverso chi, con il servizio dello ‘smart working’, chi in ferie forzata e chi in congedo parentale straordinario”.

Ventimiglia, nell’interrogazione, chiede all’Amministrazione se abbia intenzione di avvalersi di un comitato tecnico-scientifico per meglio valutare la maggiore sicurezza sul lavoro dei dipendenti e chi eventualmente gestirà la formazione dei lavoratori sulle regole igieniche da adottare e con quali modalità intenda far rientrare in servizio attivo i dipendenti, per proteggerli dal rischio ancora concreto di contagio, se a scaglioni o a giorni alterni od eventualmente ad orari differenziati.

“E’ necessario – termina Ventimiglia - predisporre anticipatamente la sanificazione e l’organizzazione degli uffici, dove questi risultino occupati da più persone, considerando che in alcuni di questi, sono presenti anche 5 o 6 scrivanie che non rispettano le distanze di sicurezza. Infine chiedo come l’Amministrazione intenda gestire l’apertura al pubblico degli uffici stessi ai quali dovrà essere certamente garantita la massima sicurezza sul lavoro”.