Scegliere la tipologia di zanzariere da montare nella propria abitazione può essere davvero complicato: il mercato mostra differenti modelli, che vengono sempre ampliati ad ogni novità e che possono davvero confondere i clienti che ne hanno bisogno.

Per questa ragione, all'interno di questo articolo, spiegheremo com'è fatta una particolare tipologia di zanzariere, quelle plissettate, che rappresentano il giusto compromesso fra costi e qualità.



Come sono fatte le zanzariere plissettate?



Le zanzariere plissettate sono delle retine in metallo, variabili dei colori, che possono essere riavvolte in modo manuale senza la molla e senza il cassone. Quando la zanzariera è estesa e quindi delimita il locale di interesse nell'ambiente, si può usufruire della retina che non permette l'ingresso di insetti fastidiosi nelle stagioni più calde; mentre a zanzariera ritirata, l'effetto estetico che si può ben notare è una forma a fisarmonica verso l'alto oppure laterale, senza che vi sia un cassone che racchiuda il tutto.



Quali sono i vantaggi delle zanzariere plissettate?



I vantaggi per la scelta di questa tipologia di zanzariere sono molteplici: innanzitutto la mancanza del cassone è importante nella fase di pulizia stagionale della stessa zanzariera, perché non bisogna smontare mediante cacciavite o ferri in genere tutta la struttura, affinché sia igienizzata profondamente; poi un'altra considerazione riguarda la mancanza o la riduzione in modo significativo del binario posto a terra (che raggiunge al massimo i 3 millimetri), che non crea alcun problema durante il passaggio attraverso la porta-finestra nè a persone anziane, nè a disabili, nè a passeggini di qualsiasi tipo.





Ancora da considerare è la sicurezza di questo meccanismo: non vi saranno momenti in cui la molla scatterà in autonomia, arrecando danni a persone e alla struttura tutta, e non vi sarà il bisogno di alzare o abbassare la tapparella totalmente ogni volta che si cerca si accedere all'altro vano, perché la zanzariera plissè si può fermare anche nel mezzo del binario durante il suo scorrimento, senza che essa riservi sorprese sgradite date dall'imprevedibilità del sistema a molla.



Zanzara plissè: struttura duratura



La qualità dei materiali di questa zanzariera ne determina la durata nel tempo: l'intelaiatura in alluminio con la possibilità di rivestirla in PVC, rende questa zanzariera di pratico inserimento all'interno di ogni stile d'arredamento, coordinandone i colori come meglio si crede.

La rete in metallo è di facile manutenzione: con un semplice panno inumidito si può eliminare la polvere in eccesso e permettere il passaggio d'aria.





Costruita con i materiali di qualità maggiore, queste particolari zanzariere hanno una durata notevole nel tempo: non vi sono problematiche di rotture, o di cattivo squadramento, poiché il sistema tecnologico che è impiegato è semplice e non ha bisogno di interventi successivi.

Queste zanzariere plissettate rappresentano la soluzione migliore per qualsiasi ambiente, sia esso abitativo o lavorativo, in favore dei diversi vantaggi che comportano e della semplicità di pulizia.