Vallecrosia: bando del Comune per tre spiagge, la concessione di 10 anni potrebbe essere allungato per far fronte all’emergenza dell’estate 2020

L’estate 2020 è a dir poco un’incognita, ma c’è chi non molla. L’amministrazione Comunale di Vallecrosia ha pubblicato una decina di giorni fa il bando per l’assegnazione di tre spiagge, un gesto di positività e, soprattutto, desiderio di guardare al futuro. Si tratta di tre stabilimenti per i quali il Comune ha già steso i progetti, stabilendo che tutte e tre le spiagge siano ‘a tema’: una dedicata allo sport con un campo da beach volley, una per le famiglie e una per i cani.

Senza dimenticare, ovviamente, l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il bando è disponibile sul sito del Comune e sarà aperto fino al 24 maggio. “Abbiamo deciso di non fermarci - commenta ai nostri microfoni il sindaco Armando Biasi - faremo anche il rinascimento delle spiagge, noi andiamo avanti”.

L’affidamento delle tre spiagge avrà una durata di 10 anni, ma l’amministrazione sta valutando il prolungamento di un anno nel caso l’estate 2020 andasse ‘a vuoto’.