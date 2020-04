Sanremo: rimasta senza lavoro per l'emergenza coronavirus, dà in escandescenze. Interviene la polizia

Intervento della polizia di stato e della croce rossa di Sanremo, oggi in tarda mattinata in piazza Colombo, dove all’interno di un appartamento una donna avrebbe dato in escandenze.



Secondo una prima ricostruzione, la donna, che vive a Sanremo, a causa dell’emergenza coronavirus avrebbe perso il lavoro e la possibilità di pagare l’alloggio in cui si trova. Esasperata per la situazione, avrebbe dato di matto tanto da rendere necessari gli interventi delle forze dell’ordine e dei sanitari.