Sanremo: rinviato come da disposizioni ministeriali lo spettacolo previsto domani al teatro Ariston

Lo spettacolo ‘L’angelo bugiardo’, che era in programma domani al teatro Ariston di Sanremo è stato ovviamente annullato. I biglietti già in emessi, dalla biglietteria del teatro e dalla quella online ‘Webtic’, saranno rimborsati tramite voucher sulla base delle disposizioni del Decreto Legge.

Maggiori informazioni QUI o cliccando sul tasto ‘Voucher’ nella home page del sito www.aristonsanremo.com. Per i biglietti acquistati tramite Ticket One si dovrà fare richiesta direttamente a Ticket One, maggiori informazioni QUI.