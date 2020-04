Sanremo: scomparsa di Romeo Giacon, il ricordo dell'amico Franco Formaggini "Un'amicizia grande"

“E' successo quanto pochi di noi sapevano o purtroppo temevano. Romeo se ne è andato e la notizia, seppur temuta, è arrivata. Se ne è andato in punta di piedi, in silenzio, non per l'epidemia che peraltro non lo ha toccato, ma perchè Lui era così, era il suo essere”.

Interviene in questo modo Franco Formaggini, nel ricordo di Romeo Giacon, imprenditore scomparso ieri all’età di 71 anni. “Desidero ricordarlo – prosegue - non per i ruoli che ha coperto nella sua vita, pubblici ed altri di rilievo, ma per il Suo Essere ed il suo essere amico. Come tutti ben sappiamo l'Amicizia, quella vera, non è solo un sentimento ma è anche un modo comportamentale, un accorgersi dell'amico che ha bisogno di una parola, è lo stare assieme nei momenti non solo felici ma sopratutto nei momenti bui, in quei momenti in cui si ha bisogno e tante cose che parevano indispensabili perdono valore e si ha del tutto necessità di calore umano, di qualcuno che sappia capirti, di qualcuno che non approfitta della tua debolezza e delle tue confidenze ma di qualcuno che ‘si toglie la giacca per ripararti dal freddo’, e questo con un sorriso. Ecco, Romeo era così e così è stato nei miei confronti e, ne sono certo, nei confronti di tutti coloro che potevano averne bisogno”.

“La nostra amicizia è stata grande – termina Formaggini - colma di affetto reciproco e mi mancherà come mancherà a tutti quelli con i quali questo sentimento ha vinto sulle miserie della vita. Ciao Romeo, sicuramente ci rivedremo, ho scritto poche cose di Te su un foglio virtuale per evitare di bagnare un foglio reale con delle vere lacrime. Un abbraccio a Flavio, Alda e Anna anche da Stella. Il tuo amico Franco”