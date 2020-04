Donazione del Sindacato di Polizia Sulpl all'ospedale 'Borea' di Sanremo per l'acquisto di presidi sanitari

La segreteria provinciale di Imperia del Sulpl, sindacato autonomo della Polizia Locale, ha devoluto una considerevole somma in denaro all'Ospedale Borea di Sanremo per l'acquisto di presidi sanitari. L'iniziativa è nata spontaneamente tra gli iscritti, appartenenti ai vari Comandi della Polizia Locale della provincia, che si sono autotassati destinando i proventi di un intera giornata lavorativa a chi si trova a combattere in prima linea contro il terribile virus 'Covid 19'.

“Il motto del nostro sindacato - ha detto il delegato provinciale Fabio Delucchi - è uniti si vince. Mai come in questa occasione ci e' sembrato doveroso fornire il nostro contributo a medici, infermieri e tutto il personale sanitario cui vanno tutta la nostra vicinanza ed i piu' sinceri e sentiti ringraziamenti per i loro incredibili sforzi e sacrifici profusi quotidianamente in questa durissima battaglia. Il nostro segretario regionale Sergio Fogliarini ha provveduto personalmente a farsi carico di tale ideale stretta di mano all'insegna della solidarieta' tra noi e l'Ospedale. Ringrazio tutti i colleghi che ancora una volta hanno mostrato sensibilita' e disponibilita' ,valori che il nostro essere Operatori di Polizia ci rende orgogliosi di mettere a disposizione della collettività".