Cosa può insegnare la filosofia ai tempi del Coronavirus? Il Prof. Giorgio Durante ne parlerà alle 20:45 a ‘2 ciapetti con Federico’

Sarà una puntata particolare quella di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda questa sera alle ore 20:45 condotta da Federico Marchi. Quello che ci chiederemo è cosa possa insegnare la filosofia ai tempi della quarantena per l’emergenza Coronavirus. Ospite in trasmissione sarà il Prof. Giorgio Durante, docente di storia e filosofia al Liceo Vieusseux di Imperia.

La puntata di oggi ha lo scopo di mostrare come la filosofia possa rappresentare per tutti un aiuto e un’opportunità di crescita, sia pure marginale, in questo tempo difficile di paura, isolamento e solitudine.

“Si possono individuare diversi modi in cui la filosofia può esserci di aiuto e sostegno – anticipa il Prof. Durante - Mi vorrei soffermare su un solo aspetto, cercando di mostrare come la riflessione filosofica possa aiutarci a sfruttare questi giorni di isolamento sociale per rientrare in noi stessi e riflettere con calma e profondità sulla nostra condizione di esseri umani. Tale riflessione non è qualcosa di ozioso e sciocco, un lusso inutile. E’ invece qualcosa di assolutamente necessario, un’opportunità da non perdere per guardarci dentro e riflettere sulle domande fondamentali che la vita ci propone ogni giorno ma che vengono messe in maggiore evidenza dalla condizione straordinaria in cui il distanziamento sociale ci obbliga a vivere. Vorrei pertanto suggerire alcune riflessioni intorno a questo tema, facendomi guidare da due autori molto diversi tra di loro, ma che mi hanno fatto compagnia in queste settimane: Lucio Anneo Seneca, vissuto tra il 4 avanti Cristo e il 65 dopo Cristo, e Blaise Pascal, scienziato e filosofo del Seicento”.

