Emergenza Coronavirus: a Imperia controlli dei Carabinieri nella notte tra Pasqua e Pasquetta (Foto)

I Carabinieri di Imperia hanno effettuato una serie di controlli nella notte di Pasqua e Pasquetta con l'obiettivo di contrastare le violazioni alle norme del 'lockdown', emanate per contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Molte auto in transito sono state fermate e i conducenti invitati a fornire autocertificazioni che motivassero i loro spostamenti. I controlli proseguiranno anche nella giornata di oggi, con massima attenzione a chi, in barba alle regole, non vorrà rinunciare alla tradizionale gita di Pasquetta. Oltre alle pattuglie in strada, saranno in azione anche gli elicotteri.

Prima del weekend di Pasqua, stando ai dati forniti dalla Questura, sono state controllate oltre 5 mila autocertificazioni con 244 sanzioni per movimenti senza un giustificato motivo.