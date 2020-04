Emergenza Coronavirus: altre due vittime all'ospedale di Sanremo, il totale dei morti in provincia sale a 118

Il bilancio delle vittime da Covid-19 in provincia di Imperia sale di altre due. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita all'ospedale di Sanremo una donna di 79 anni e un uomo di 82, entrambi residenti in zona e con patologie pregresse associate.

Il totale dei morti in provincia di Imperia sale, quindi, a 118.

Il bollettino del 'Galliera' di Genova dove si segnalano altri due decessi:

Donna, 89 anni, di Genova, decesso avvenuto alle 2.50 del 12

aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

Uomo, 89 anni, di Genova, decesso avvenuto alle 5 del 12 aprile,

ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano due decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le 14 dell’11 aprile e le 14 di oggi, 12 aprile), si tratta di:

un uomo di anni 88, ricoverato in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Portovenere (SP) e deceduto ieri

un uomo di anni 66, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Arcola e deceduto il ieri.

Inoltre, si segnalano due decessi avvenuti nella mattina dell’11 aprile, non compresi nel bollettino di ieri, si tratta di una donna di anni 72, ricoverata in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Bolano (SP) e di un uomo di anni 77, ricoverato in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Sarzana (SP).