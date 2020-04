Dal Principato di Monaco: si va verso la riapertura dei cantieri da venerdì, ma con le misure di sicurezza

Da venerdì sarà possibile riaprire i cantieri anche ai privati oltre quelli pubblici già aperti. Ci sono però delle condizioni di sicurezza necessarie: misurazione della febbre, mascherine, gel disinfettante, divieto di mangiare al di fuori dei cantieri ed una distanza minima di un metro uno dall'altro.

Per evitare l'affollamento sui trasporti sarà data priorità alle persone residenti nei comuni più vicini. Ci saranno controlli che le regole siano rispettate pena la chiusura dei cantieri. Non tutti apriranno ma solo quelli che possono garantire le misure necessarie di sicurezza, presentando una relazione in merito e soggetti a controlli.