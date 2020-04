Precipita con il motocarro in una scarpata tra Dolceacqua e Perinaldo: 78enne trasportato in elicottero al 'Santa Corona'

Mobilitazione di soccorsi nella zona tra Dolceacqua e Perinaldo per un motocarro che si è ribaltato per cause ancora in via d’accertamento ed è finito in una scarpata precipitando per diverse decine di metri.

Grazie al pronto intervento del personale sanitario l'uomo alla guida, un 78enne, è stato tratto in salvo con il verricello e, dopo un primo intervento sul posto a cura dei medici del 118, trasportato in elicottero all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono critiche.